وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع امتحانات اليوم الثاني للدبلومات الفنية (صور)

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، ثاني أيام الامتحانات التحريرية لشهادة الدبلومات الفنية بالمحافظة؛ للاطمئنان ميدانيا على سير أعمال اللجان، وبناء على توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، زار خلالها لجنة مدرسة التجارة الثانوية بنين التابعة لإدارة طور سيناء.

وتفقد وكيل الوزارة لجان المدرسة وسير أعمال اللجان بالمدرسة، وأشاد بتوفر النظام والهدوء داخل اللجان، مشداا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات، و حظر المحمول داخل اللجان، كما نوه وكيل الوزارة بختم ورقة الأسئلة بالختم البيضاوي للمدرسة.

من جانب آخر ترأس محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، غرفة عمليات المديرية لمتابعة أعمال سير الامتحان بديوان المديرية بمدينة طور سيناء.

واطمأن وكيل الوزارة منذ الساعات الأولى من عقد الغرفة على وصول الأسئلة للجان الامتحانية، وهي 13 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات لرؤساء اللجان ضرورة ختم ورقة الأسئلة بالخاتم البيضاوي للمدرسة، لافتا أن المسؤولية كاملة في ذلك على رئيس اللجنة والمراقب الأول، كما شدد على عدم السماح البتة بحيازة الهاتف المحمول داخل اللجان إلا لرئيس اللجنة فقط.

يشار أن الامتحانات التحريرية لشهادة الدبلومات الفنية بالمحافظة وعلى مستوى الجمهورية قد بدأت أمس السبت الموافق 27 مايو 2023 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 / 6 / 2023 باجمالي عدد الطلاب المستهدفين بالمحافظة 1188 طالب وطالبة داخل 13 لجنة امتحانية وهي ( 3 ) لجان بإدارة طور سيناء هي مدرسة الطور الصناعية الفنية العسكرية، وملحق بها مدرسة طور سيناء الزراعية، ولجنة مدرسة السيدة خديجة وملحق بها مدرسة التجارة بنات، ولجنة التجارة بنات وملحق بها الفندقية بطورسيناء ومدرسة التجارة بنين)

و(لجنة وادي مندر بإدارة شرم الشيخ ) و(لجنة دهب الثانوية الصناعية بإدارة دهب وملحق بها مدرسة دهب الفندقية) و(لجنة نويبع الثانوية الصناعية وملحق بها مدرسة نويبع الزراعية، ولجنة مدرسة النقب بمدينة طابا ملحق بها ثانوي تجاري)، و(لجنة أبورديس الثانوية الصناعية ملحق بها تجارة أبورديس) و(لجنة مدرسة السلام الابتدائية وملحق بها لجنة الطرفة التجارية والثانوي الزراعي بوادي الراحة)، و(لجنة أبوزنيمة الصناعية بإدارة أبوزنيمة) و(لجنة مدرسة رأس سدر الصناعية وملحق بها مدرسة التجارة، ولجنة مدرسة مصطفى كامل الثانوية الزراعية ولجنة مدرسة السادات وملحق بها الثانوي التجاري جدارات بها) إضافة مركزين رئيسين بمدينة طور سيناء وأبوزنيمة يتبعهما ٩ مراكز فرعية .

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