السفارة الأمريكية بالسودان تعرب عن قلقها من طلب تغيير رئيس البعثة الأممية

أعربت السفارة الأمريكية في الخرطوم عن قلقها بشأن طلب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تغيير رئيس البعثة الأممية لدعم الانتقال بالسودان فولكر بيرتس ، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان صحفي: "تؤكد الولايات المتحدة على دعمنا القوي للأمم المتحدة والعمل المستمر الذي يقوم به الممثل الخاص للأمين العام فولكر بيرتس في قيادة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الانتقال التكاملة في السودان".

وأضافت: "نعرب عن قلقنا من رسالة القوات المسلحة السودانية التي تدعو إلى استقالته".

وفي وقت سابق توجه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعاه فيه إلى تغيير المبعوث الخاص في السودان.