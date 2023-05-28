لجنة التظلمات تترقب قرار القضاء الإداري لحسم عقوبة كهربا

تترقب لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، صدور قرار محكمة القضاء الإداري في جلستها المقررة اليوم الأحد، بشأن الدعوى المرفوعة من النادي الأهلي للطعن على صحة قرار تعيين لجنة الانضباط.



وأعلن النادي الأهلي قبل أيام، اعتزامه ترك الخصومة في الدعوى المشار إليها، ويُنتظر أن تصدر محكمة القضاء الإداري في جلستها اليوم قرارًا بانقضاء الدعوى بعد تنازل الأهلي عنها.



لجنة التظلمات تنتظر تلقي إفادة رسمية بانقضاء دعوى طعن الأهلي على لجنة الانضباط، وذلك حتى يتسنى للجنة تحديد موعد لجلستها المقبلة، التي سيتم خلالها نظر التظلمات المقدمة من محمود كهربا لاعب الأهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك على العقوبات الصادرة ضدهما من لجنة الانضباط.



وأشارت المصادر إلى أن لجنة التظلمات علقت نظر التظلمات المقدمة من كهربا ومرتضى منصور؛ لحين الفصل في دعوى الأهلي التي طعن فيها النادي على صحة قرار تعيين لجنة الانضباط، لكن وبعد تنازل الأهلي عن الدعوى، لم يعد هناك ما يمنع لجنة التظلمات من الفصل في العقوبات الصادرة بحق كهربا ومرتضى منصور.



وأوضحت المصادر، أن لجنة التظلمات بمجرد تلقيها إفادة رسمية بانقضاء الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإداري ستبادر بتحديد موعد الجلسة المقبلة للجنة، وهي الجلسة التي سيتم خلالها الفصل في تظلمات كهربا ومرتضى منصور واتخاذ قرار بشأن العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط بحق الثنائي سواء بتثبيت تلك العقوبات أو تخفيفها أو حتى إلغائها تمامًا.



وعاقبت لجنة الانضباط محمود كهربا لاعب الأهلي بإيقافه 12 مباراة، وتغريمه مليون جنيه بداعي إساءته لنادي الزمالك وجماهيره، وعاقبت اللجنة مرتضى منصور بحرمانه من دخول الملاعب لشهرين وتغريمه 300 ألف جنيه بداعي إساءته لكهربا.