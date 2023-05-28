أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية منها تعيين الدكتور وليد محمد كمال الدين السروجي، نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

د. أماني محمد شاكر محمد، نائبًا لرئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

د. نجدة إبراهيم محمود إبراهيم، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية.

د. أسامة إسماعيل حسن عبدالباري، عميدًا لكلية الآداب جامعة الزقازيق.

د. محمد عبده راغب عماشة، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة دمياط.