مصرع سائق وإصابة آخرين في حادث مروري على طريق "دمياط - بورسعيد"

شهد الطريق الواصل بين محافظتي دمياط وبورسعيد صباح اليوم الأحد، حادثا مروريا مروعا حيث اصطدمت سيارة بيجو بسيارة نقل على الطريق أمام كافتيريا اللوتة، مما أدى إلى إنقلاب السيارة البيجو واشتعال النيران بها.

وأسفر الحادث عن اشتعال النيران في السيارة، ومصرع السائق وآخرين في الحادث وإصابة عدد من الركاب بإصابات ما بين كسور وكدمات وحروق.

تم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران في السيارة وتم الدفع بقوة من قوات الإطفاء تمكنت من إخماد النيران.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر وإخطار ذوي المتوفين.

كما تم نقل جثمان المتوفى والمصابين عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى دمياط التخصصي لإخطار ذوي المتوفي لاستلام جثمانه وتم نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفى.