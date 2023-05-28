اليوم.. « زراعة النواب » تناقش 8 طلبات إحاطة

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة 8 طلبات إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

* طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أحمد بدوي، بشأن عدم القيام بتغطية مصرف أجهور وبعض المجاري المائية بمركز طوخ بمحافظة القليوبية رغم مرورها داخل الكتلة السكنية مما يشكل خطرًا على حياة المواطنين.

* طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور/ عصام ياسين، بشأن تغطية ترعة اللغم الواصلة من كوبري كفر السيد إلى أول قرية شوشاي بمركز أشمون بمحافظة المنوفية لتوسيع الطريق حفاظاً على أرواح المواطنين.

* طلب الإحاطة المقدم من النائب/ عادل يونس حامد، بشأن تغطية ترع (الإشرافية، السلك، لوكا) بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة نظراً لمرورها داخل الكتل السكنية مما يشكل خطراً على حياة المواطنين.

* طلب الإحاطة المقدم من النائبة/ ميرفت عازر، بشأن تغطية مصرف قرية البوها بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية نظراً لوجود كتلة سكنية على جانبيه لتوسيع الطريق.

* طلب الإحاطة المقدم من النائب/ حامد جلال جهجة، بشأن استكمال تغطية مصرف الشويخ بقرية دمرو بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لإنشاء محور مرورى داخل الكتلة السكنية.

* طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور/ عصام ياسين، بشأن إحلال وتجديد كوبري الإسعاف برملة الأنجب، وكوبري أبو عالية الواقع على ترعة عزبة النجار غرب مدينة أشمون بمحافظة المنوفية حفاظاً على أرواح المواطنين.

* طلب الإحاطة المقدم من النائب/ لطفي شحاتة، بشأن المطالبة بإحلال وتجديد بعض الكباري الواقعة على المجاري المائية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية نظراً لتهالكها مما يمثل خطورة على حياة المواطنين.

* طلب الإحاطة المقدم من النائب/ حاتم عبدالعزيز، بشأن إحلال وتجديد كوبرى المشاة بالكيلو (13700) المار على بحر فاقوس أمام عزبة السلام، فضلاً عن تحرير محاضر للأهالي لقيامهم بتغطية مسافة (200) من جنابية بحر فاقوس مركز ههيا- محافظة الشرقية.

