أكتوبر المقبل ..افتتاح مسجد الصديق بنويبع بتكلفة 21 مليون جنيه (صور)

عبر أهالي مدينة نويبع عن بالغ سعادتهم بالأعمال الإنشائية التي تجرى حاليا بمجمع مسجد الصديق الإسلامي، مؤكدين أن المنطقة كانت في حاجة ماسة وملحة إليه، وتبلغ المساحة الكلية للمسجد 5000 متر مربع، وتبلغ مساحة المسجد 900 متر مربع بينما تبلغ التكلفة الإجمالية نحو 21 مليون جنيه مناصفة بين الوزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.

من جانبه تفقد مؤخرا اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مجمع مسجد الصديق الإسلامي، مشيدا بالأعمال المنفذة، ولفت إلى أنه سيجرى افتتاح المسجد في أكتوبر من العام الجاري تواكبا مع ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة.

رافق المحافظ خلال التفقد عدد من القيادات التنفيذية ورئيس مدينة نويبع، وقيادات الأوقاف، وكان في استقباله بموقع العمل ممثل الشركة المنفذة للمشروع.

وكان المهندس مجدي أبو عيد، مدير عام الشؤون الهندسية بوزارة الأوقاف، والدكتور مهندس محمد أبو ستة، ممثل الهيئة العربية للتصنيع، قد زارا مدينة نويبع، رافقهما الشيخ يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي، مستشار محافظ جنوب سيناء للشؤون الدينية لمتابعة اعمال البناء والتشييد لمجمع مسجد الصديق الإسلامي.

وقال الشيخ يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن أعمال التشييد والبناء بمسجد الصديق تجرى على قدم وساق، وجرى تخصيص 5 آلاف متر مربع للمسجد، ولفت إلى أن باقي المساحة عبارة عن زراعات وأعمال اللاندسكيب، ومن المقرر أن يضم المسجد 4 مآذن، وقبة كبيرة ويحيط بها مجموعة من القباب الصغيرة، والتصميم المعماري الخاص بالمسجد يعد تحفة معمارية تمزج بين الحاضر والماضي.

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