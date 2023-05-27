التحريات: لا شبهة جنائية في وفاة شاب غرقا بمياه النيل في الصف

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول العثور علي جثة شاب غرق في مياه النيل بدائرة مركز شرطة الصف، والتي تبين من خلالها أن الشاب المتوفي حاول الهرب من ارتفاع درجة حرارة الجو، فقرر النزول إلي المياه ولأنه لا يجيد السباحة لقي مصرعه غرقا بعدما جرفه التيار.

وقد صرحت النيابة بدفن جثة المتوفي بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

يذكر أن رئيس مباحث مركز شرطة الصف، قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق أحد الأشخاص في مياه النيل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وبالفحص تبين أن الشاب نزل لمياه النيل هربا من ارتفاع درجة الحرارة جرفه التيار ولم يتمكن من الخروج لعدم اجادته السباحة وتمكنت القوات من انتشال الجثة وجري نقلها إلي ثلاجة مستشفي الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة.