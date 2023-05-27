تعليم القاهرة" تفوز بمركزين جمهوري في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

تقدم أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بالتهنئة القلبية للطلبة الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسى 2022 /2023.

كما تقدم موسى بالشكر لموجه عام اللغة العربية و التربية الدينية الإسلامية بالمديرية وجميع من ساهموا فى هذه المسابقة للوصول إلى هذا المستوى المتميز .

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن إقبال الطلبة بهذه الأعداد يعطى مؤشرا واضحاً على الدور الذى تلعبه المدارس فى إعداد جيل متمسك بدينه وعقيدته .

وأشار مدير المديرية إلى أن حفظ القرآن الكريم له أهمية فى تعزيز روح الانتماء للوطن وإعداد جيل متمسك بدينه وبأخلاقه.

وفازت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمركزين على مستوى الجمهورية فى المسابقة الثقافية للعام الدراسى 2022 /2023 والتى تأتى فى ضوء دعم وتشجيع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنىحيث أعلنت المديرية عن فوز المتسابقين على مستوى الجمهورية كالآتى :_

الطالب : إسلام علاء محمد

مدرسة : محمود تيمور الإعدادية

إدارة شرق مدينة نصر

المركز الخامس على مستوى الجمهورية

الطالبة : جنات أيمن محمود عبد الوهاب

مدرسة : الحسين الإعدادية بنات إدارة وسط القاهرة التعليمية

المركز السادس على مستوى الجمهورية حفظ القرآن الكريم

حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم.

وجاء ذلك تحت إشراف ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، وعبد العاطي على محمد موجه عام اللغة العربية و التربية الدينية بالمديرية، ومحمد جمال موجه أول مركزى بالمديرية.

يذكر أن مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية يتم تنظيمها كل عام من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،

وتقدمت القاهرة هذا العام بعدد (99) متسابقا من مختلف المراحل التعليمية ، وجاءت المسابقة على ثلاث مستويات :-

المستوى الأول : حفظ القرآن الكريم كله مع جودة التلاوة وتفسير الأجزاء الثامن و العشرين والتاسع و العشرين والثلاثين .

المستوى الثانى : حفظ القرآن الكريم من أول سورة يونس إلى آخر سورة الناس مع جودة التلاوة وتفسير الجزئين : التاسع والعشرين والثلاثين

المستوى الثالث : حفظ القرآن الكريم من أول سورة القصص إلى آخر سورة الناس مع جودة التلاوة وتفسير الجزء الثلاثين .

إن حفظ القرآن الكريم من النعم الكبيرة التى يمن الله بها على عباده وهى من أكثر الأشياء التى تميز الشخص عن غيره من الأشخاص الآخرين .