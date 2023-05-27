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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن ،بينما غادرت 9 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة  .

 بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17971 طن تشمل :   7423 طن كلينكر و 2702 طن رمل و 7550 طن مولاس و 296 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54008 طن تشمل :  5971 طن ابلاكاش و 16473 طن ذرة و 14964 طن خردة و 7986 طن حديد و 7650 طن قمح و 3279 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 964 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 592 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 145 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2792 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 118935 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191252 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3902 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2746 شاحنة .

قال  اللواء بحري  أحمد حواش ، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، أنه في إطار جهود الميناء لتطوير النظم الآلية و خدمات التحول الرقمي المطبقة التي تستهدف تيسير وتسريع الإجراءات المقدمة للعملاء ،استقبلت هيئة ميناء دمياط ممثل شركة "Prodevelop . SL" إحدى أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال بغرض الإطلاع و الإستفادة بخبرات مختلف الشركات العالمية ذات الصلة برقمنة الموانئ و ميكنة نظم العمل بها .

جاء ذلك بحضور  محمد عثمان ،رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمي بالميناء ، و نخبة من الكوادر المتخصصة و المسئولة عن إدارة النظم الآلية بميناء دمياط ، إلى جانب ممثلي شركة دمياط لتداول الحاويات و البضائع .

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