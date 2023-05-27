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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"البغددة" أول تعاون بين جوزيف عطية وعزيز الشافعي

جوزيف عطية
جوزيف عطية
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يخوض الفنان جوزيف عطية تجربة غنائية جديدة  باللهجة المصرية و يتعاون خلالها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي للمرة الأولى.


انتهى جوزيف مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة  بعنوان "البغددة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي للموزع وسام عبد المنعم من إنتاج شركة ستار سيستم بلبنان.

وطرح البرومو الدعائي لها اليوم السبت، بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومن المقرر طرحها خلال أيام على كافة المنصات الموسيقية المختلفة واليوتيوب.
 

يذكر أن عطية طرح مؤخرا أغنية "كون" من كلمات رامي شلهوب وألحان جمال ياسين ورامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين، و تم تصويرها تحت قيادة المخرج سامي بساط في أجواء رومانسية، فيما كانت أخر أغنيات جوزيف باللهجة المصرية بعنوان "وحداني"   من كلمات أخو مريم وألحان محمد رحيم وتوزيع موسيقي جمال ياسين.

جوزيف عطية أغنية البغددة