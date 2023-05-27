في 6 ساعات.. طوارئ الكرنك الدولي بالأقصر تنقذ يد شاب من البتر

نجح الفريق الطبي بمستشفى الكرنك الدولي التابع لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، في إنقاذ حياة شاب عشريني العمر كان مصاب بقطع في الشرايين الرئيسية بالذراع الأيسر، إثر تعرضه لحادث، وذلك عقب إجراء جراحة عاجلة له استمرت 6 ساعات متواصلة.

وكان قسم الطوارئ بمستشفى الكرنك الدولي، قد استقبل شاب في العشرين من عمره بعد منتصف الليل، مصاب بقطع الشرايين الرئيسية بالذراع الأيسر، مع نزيف حاد بالإضافة إلى قطع كامل في الوتر.

وعلى الفور، تم التعامل مع الحالة للحفاظ علي حياته من قبل فريق الطوارئ بالمستشفى، كما تم فتح غرف عمليات الطوارئ فورا، و استدعاء كافة التخصصات اللازمة للفريق الطبي من جراحات الأوعية الدموية، وجراحات التجميل، والتخدير، والتمريض، والأشعة، والمعمل، لإجراء جراحة دقيقة وعاجلة لمدة 6 ساعات متواصلة من بعد منتصف الليل وحتي ساعات الصباح الأولى.

وأشرف على علاج الحالة وإجراء الجراحة، فريق طبي بقيادة الدكتور محمد عبدالخالق، استشاري جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور محمود حفني، استشاري جراحة التجميل بمستشفي الكرنك الدولي، بالإضافة إلى الفريق الطبي المعاون من أخصائي التخدير والجراحة والتمريض، والأشعة والمعمل.

وأنقذ الفريق الطبي خلال العملية، حياة الشاب وأصلح قطع الشرايين والوتر، مع إيقاف النزيف، وخرج الشاب بصحة جيدة كما استمرت المتابعة الصحية له، وخضوعه لخدمات العلاج الطبيعي التكميلي، لاستعادة الحركة بأطراف الأصابع واليد.

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