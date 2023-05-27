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السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس "النواب" الأمريكي: لم نتوصل لاتفاق بشأن أزمة سقف الدين

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأمريكي
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أعلن كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، إنه لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن حول أزمة سقف الدين، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومفاوض جمهوري، أمس الجمعة، إنهما يعكفان على التوصل لاتفاق بشأن رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار، بعد أن حذرت وزارة الخزانة من أن التخلف عن السداد في الخامس من الشهر القادم يلوح في الأفق دون اتخاذ إجراء.

ويتفاوض الطرفان منذ أسابيع على اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية، إذ يضغط الجمهوريون أيضا من أجل تقليص الإنفاق بشدة.

وبدون اتفاق، يمكن أن تواجه أمريكا تخلفا عن السداد له تداعيات كارثية.

كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن أزمة سقف الدين