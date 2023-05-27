بالصور.. حريق يلتهم كشك بمنطقة التجمع الأول.. والتحريات: ماس كهربائي

التهم حريق كشك أمن إدارى بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماده دون وقوع إصابات.

بلاغ بنشوب حريق

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل كشك أمن إداري بأحدالكمبوندات بدائرةقسم شرطةالتجمع الأول، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل كشك من الخشب والتهمته النيران بالكامل وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورجحت التحريات الأولية سبب الحريق لماس كهربائي وتم إخطارالنيابة العامة للتحقيق.

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