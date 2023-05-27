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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بالصور.. حريق يلتهم كشك بمنطقة التجمع الأول.. والتحريات: ماس كهربائي

الحريق
الحريق
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التهم حريق كشك أمن إدارى بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماده  دون وقوع إصابات.

بلاغ بنشوب حريق

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل  كشك أمن إداري  بأحدالكمبوندات بدائرةقسم شرطةالتجمع الأول، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل كشك من الخشب  والتهمته النيران بالكامل وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورجحت التحريات الأولية سبب الحريق لماس كهربائي وتم إخطارالنيابة العامة للتحقيق.

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إطفاء الحماية المدنية بالقاهرة السيطرة على الحريق