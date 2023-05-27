عودة كوندي.. قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ريال مايوركا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة، غدًا الأحد، نظيره ريال مايوركا على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في اللقاء الذي ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة البلوجرانا، عودة المدافع الفرنسي جول كوندي بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام بلد الوليد.

كما شهدت القائمة، غياب المدافع الأوروجوياني رونالد أرواخو، إلى جانب بيدري جونزاليس لاعب خط وسط الفريق الكتالوني.

قائمة برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن – بينيا – تيناس.

خط الدفاع: إريك جارسيا – ماركوس ألونسو – جوردي ألبا – كريستنسن – بالدي – جول كوندي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – بابلو توري – جافي – فرانك كيسي – فرينكي دي يونج – سيرجيو روبيرتو.

وفي الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – أنسو فاتي - عثمان ديمبيلي – فيران توريس.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، فيما يأتي ريال مايوركا في المركز الحادي عشر وفي رصيده 47 نقطة.

وتوج برشلونة، بشكل رسمي، بلقب الدوري الإسباني للموسم الجاري 2022-2023، بعد غياب عن التتويج بلقب الليجا لمدة 3 مواسم متتالية.