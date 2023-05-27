إصلاح برج الكهرباء وعودة التغذية لمدينة أبو سمبل

اعلنت وزارة الكهرباء والطاقه المتجدده ، انه تم الانتهاء من تركيب البرج الجديد ٨٧ والبدء فى التغذية الكهربية لمدينة ابوسمبل من الشبكة الكهربية الرئيسية فى وقت قياسى غير مسبوق وفى اوقات واجواء الطقس الصعبة بالمنطقة .

ويتوجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر والاشادة بكل العاملين والقيادات فى كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لما تم من مجهودات كبيرة وانجاز غير مسبوق فى احلال وتركيب برج جهد ٦٦ كيلو فولت وتامين التغذية الكهربية باستخدام ١٨ ماكينة طوارئ وذلك بسرعة الانتقال والتركيب والتوصيل لمسافة اكثر من 350 كيلومتر ليلا وفى ظل احوال جوية سيئة ورياح شديدة بكل جدية وتحمل المسئولية لتامين التغذية الكهربية لمدينة ابو سمبل وسيقوم وزير الكهرباء باستقبال ومكافأة هؤلاء الابطال تقديرا لمجهوداتهم الكبيرة والقيام بواجبهم على اكمل وجه .

واشاد شاكر بالتعاون والتنسيق الرائع مع المحافظة وكل الجهات المعنية لسرعة إنجاز ماتم من عمل لتوفير التغذية الكهربية للمنطقة

واكد شاكر على التزام واستمرار رجال الكهرباء فى كل مكان بتلبية واستقرار التغذية الكهربية على ارض مصر الحبيبة.

وأكد شاكر على استمرار المتابعة لاستقرار التغذية الكهربية خاصة فى ظل عدم استقرار الظروف الجوية بالمنطقة مع استمرار بقاء ماكينات الطوارئ بالمدينة لحين الاطمئنان على استقرار الأوضاع بالمدينة والمناطق المحيطة .

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