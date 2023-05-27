شكاوى العاملين في الغزل والنسيج أمام صناعة النواب غدًا

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، غدًا اجتماعًا تناقش خلاله طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد العزيز حول صناعة الغزل والنسيج.

ويأتي طلب الإحاطة استجابة لشكاوي العاملين في صناعة الغزل والنسيج ومن أجل تطوير الصناعة الوطنية.

وفي وقت سابق تقدم النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة ووزير المالية بشأن (عدم اتخاذ الاجراءات لحل مشكلات صناعة الغزل والنسيج)، حيث يعاني العاملين في صناعة الغزل والنسيج من مشكلات متعددة ولذلك لابد من العمل على تشجيع الصناعة الوطنية لزيادة الانتاج ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل.

ويعاني العاملين في مجال صناعة الغزل والنسيج من مجموعة مشكلات تؤدي إلى تدهور هذه الصناعة الهامة والتي كانت مصر تاريخيا دولة رائدة في هذا المجال، حيث يفاجئ العاملون في هذه الصناعة بدخول كميات من مخرجات هذه الصناعة (مستوردة) دون دفع الرسوم أو الجمارك المقررة قانونا مما يهدد المنتج المحلي كما يعاني هذا القطاع من صعوبة إجراءات التراخيص التي تعطل قيام صناعة وطنية في هذا المجال.