8 خضروات تساعد على رطوبة الجسم وإنقاص الوزن

السبت 27/مايو/2023 - 03:46 م

لا يخلو أي نظام صحى متوازن من الخضروات، لأنها تمتاز باحتوائها على عناصر غذائية مفيدة لفقدان الوزن، مثل الألياف والبروتين فضلًا عن كونها منخفضة السعرات الحرارية، وتعطي إحساسًا كبيرًا بالشبع مما يساعد في الحفاظ على الوزن، وتحتوى بنسبة كبيرة على الماء مما يجعل الجسم رطبًا وتعويض ما تم فقدانه بسبب التعرق وحرارة الشمس العالية.

وتقدم لكم "البوابة لايت" في التقرير التالي أهم الخضروات المفيدة لصحة الجسم خلال فصل الصيف:

1- الخيار

يتكون الخيار من 90 في المئة من الماء وهو ما يجعله اختيارًا مثاليًا للصيف، والخيار غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف، كما يحتوي أيضا على فيتامين C وعلى مستويات عالية من عنصر السيليكا الذي يفيد صحة ونمو المفاصل والأنسجة، الخيار أيضا مفيد لصحة القلب بسبب تعزيز المناعة وله تأثيرات ايجابية مضادة للالتهابات.

2- الكوسة

تتمتع الكوسة بفوائد صحية مذهلة، فهي غنية بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامينات A ،B ،C وكذلك المعادن ومضادات الأكسدة، كما أنها غنية بالبوتاسيوم، الفوسفور، المغنيسيوم، النحاس،حمض الفوليك، أوميغا 3، والمنغنيز، وبسبب ما تحتويه فهي تساعد على الوقاية من السرطان وتقاوم امراض الشيخوخة وتعزز من جهاز المناعة، ولأن فيها نسبة كبيرة من الماء فهي مناسبة لإبقاء الجسم رطبًا.

3- البازلاء

تحتوي البازلاء على كثير من الفيتامينات مثل E ،Cوكذلك المعادن، كما أنها قليلة السعرات الحرارية، لكنها في الوقت نفسه غنية بالبروتين والألياف، وهو ما يجعلها مفيدة لصحة الجسم، حيث تعزز من عملية الهضم وتقلل من الإمساك، وتحتوي على مضادات للأكسدة التي تعزز من مناعة الجسم.

4- الذرة الحلوة

الذرة الحلوة هي بالتأكيد واحدة من ألذ وأفضل الخضروات في الصيف، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، فهي تحتوي على عدد من الفيتامينات مثل A وكذلك فيتامين B3 وB6 كما تعتبر من المصادر المهمة لفيتامين Cبالإضافة إلى الألياف، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة «لوتينوزياكسانثين» التي تسهم في وقاية العين من تأثير الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

5- الفلفل الألوان

يمتاز بأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية، ما يساعد على الشبع طوال اليوم، نتيجة لاحتوائه على العناصر الغذائية التالية:-23.9 سعر حراري، -0.27 جرام دهون، -3.68 ملليجرام صوديوم، -5.5 جرام كربوهيدرات.

كما يمتاز الفلفل الألوان باحتوائه على فيتامين سي، الذي يحسن من امتصاص الحديد في الأطعمة للجسم.

6- البنجر

يمكن إعداد كوب واحد من عصير الشمندر، في إنقاص الوزن، نظرًا لأن البنجر مليء بالعناصر الغذائية كما أنه غنيًا بالنترات، التي تدعم زيادة أكسيد النيتريك في الجسم، يمكن أن تساعد هذه الزيادة الإضافية من أكسيد النيتروجين في دعم التدريبات ودعم تدفق الدم وتعظيم الانتعاش، بل وقد تعزز الأداء، بالتالي القدرة على حرق الدهون.

7- الجزر

يسهم الجزر في فقدان الوزن، نظرًا لأنه يحتوي على كمية مرتفعة من الألياف الغذائية التي تقارب 4 جرامات، ما يجعلها تساعد في الشبع وكبح جماح الشهية والقضاء على الشراهة، فضلًا عن كون الجزر منخفض السعرات الحرارية حيث يحتوي على 52 سعرة حرارية لكوب واحد مقطع من الجزر، ما يجعل تناوله لا يؤثر على معدل السعرات الحرارية اليومية إذا كانت محددة.

8- البصل

يعتبر البصل أحد الخضراوات المعمرة، منخفضة السعرات الحرارية وذات النكهة القوية، حيث يسهم تناول البصل إلى جانب الأطعمة الأساسية في زيادة فرص إنقاص الوزن، حيث يتضمن كوب واحد من البصل المفروم العناصر الغذائية التالية: 64 سعرة حرارية، 6.4 ملليجرامات صوديوم، 14.9 جرام كربوهيدرات.