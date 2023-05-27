الإحصاء: 34.8 مليون سيدة تم تقديم الخدمة لهن ضمن مبادرة صحة المرأة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بيانًا بمناسبة اليوم العالمى "من أجل تنمية صحة المرأة" يتم الاحتفال به في 28 مايو يومًا عالميًا من أجل تنمية صحة المرأة، ووفقًا لبيانات المسح الصحى للأسرة عام 2021، أنه هناك 66.4٪ نسبة السيدات المتزوجات حاليًا يستخدمن وسائل تنظيم أسرة.

وتعتبر بيانات الاستخدام الحالى لوسائل تنظيم الأسرة من أهم المعلومات التى تم جمعها فى المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، وبصفة عامة أظهرت بيانات المسح بإرتفاع نسب السيدات المتزوجات اللاتى يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة حاليًا لتصل إلى 66.4٪ مقارنةً بعام 2014 التى كانت 58.5٪، وكانت أعلى نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة فى محافظة البحيرة 76.7٪ وأقلها محافظة قنا بنسبة 46.9٪.

كما إرتفعت نسبة السيدات اللاتى لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة فقد زادت التقديرات زيادة طفيفة فى عام 2021 عن عام 2014 وكانت النسب (13.8٪، 12.6٪) على التوالى.

و نسبة السيدات اللاتى حصلن على اى خدمة من خدمات رعاية الحمل أثناء حملهم من مولودهم الحى الأخير قد زادت من 90٪ عام 2014 إلى 97٪ عام 2021.

ووجد أن 76٪ مواليد أحياء ولدوا ولادة قيصرية، ويمثل حضر الوجه البحرى المرتبة الأولى للولادات القيصرية بنسبة (84٪) وأقلها كان من نصيب محافظات الحدود بنسبة (53.6٪)، ومن الجدير بالذكر ارتفاع نسبة الولادات القيصرية لتصل إلى 72.2٪ عام 2021 مقابل 51.5٪عام 2014.

وأضاف الجهاز أن وفيات الإناث نظرًا لمجهودات الدولة من مبادرات لتحسين صحة المرأة المصرية فقد تباينت إنخفاض نسب وفيات الإناث طبقًا للأمراض على النحو التالى حيث انخفضت نسبة وفيات الإناث بهذا السبب من50.6٪ عام 2017 إلى 48.8٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2021.

كما انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي من 8.9٪ عام 2017 إلى 4 ٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2021.

وترجع نسبة الإنخفاض نتيجة المبادرات الصحية التى تقوم بها الدولة.

كما انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام من 6.4٪ عام 2017 إلى 4.2 ٪ عام 2021.

وترجع نسبة الانخفاض نتيجة المبادرات الصحية التى تقوم بها الدولة.

وأشار الجهاز المبادرة الرئاسية إلى دعم صحة المرأة من (يوليو 2019 حتى مارس 2023 ) حيث هناك 34.8 مليون سيدة تم تقديم الخدمة لهن وتتضمن إجمالى تردد الحالات للوحدات كزيارة لأول مرة أو زيارة عارضة أو زيارة دورية، منهم 19.3مليون سيدة تقدمن بالزيارة لأول مرة، 7.2 مليون سيدة تقدمن بزيارة عارضة، 8.3 مليون سيدة تلقين متابعة دورية سنوية لحالتهن الصحية، 534.5 ألف سيدة ترددن على المستشفيات لتلقى الفحص المتقدم، 288.9 ألف سيدة أجريت لهن أشعة، 28.1 ألف تم سحب وتحليل باثولوجى لعينتهن، 4.2 مليون سيدة لديهن أمراض مزمنة.

كما أن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين من (يوليو 2019 حتى مارس 2023)، سجل فيها 1.9 مليون سيدة إجمالى عدد المستفيدات من المبادرة.