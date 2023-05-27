جنايات الجيزة تعاقب متهما بالسجن 6 سنوات لخطف مواطن بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهم بالسجن المشدد 6 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمته، لإدانته بتكوين تشكيل عصابي مع أخرين، تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة الوراق، شمال الجيزة.



وجاء بتحقيقات القضية رقم 13779 /2018 جنايات قسم الوراق، أن "طارق . د"، 22 سنة، كهربائي، و"أحمد . س"، 20 سنة، سائق، و"سید . د"، 23 سنة، مبلط سيراميك، "أحمد . ج".

وفي يوم 19 سبتمبر من عام 2018، قبضوا على المجني عليه "عبد الله . ع" بدون وجه حق، وحجزه تحت تهديد السلاح بداخل السيارة الأجرة قيادة الثاني، وكان القبض والحجز مصحوبين بتعذيبات بدنية، فأحدثوا به الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق، وقد ظل سيرهم بالمركبة حتى استلبوا المنقولات حوزته و ذلك على النحو المبين بالوصف التالي.



وشرحت التحقيقات أن المتهمين سرقوا المنقولات والمبالغ النقدية المبينة وصفا وقدرا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر، بطريق الإكراه الواقع عليه، حال استقلاله السيارة الأجرة قيادة الثاني و ما أن وصلوا لمكان قصي حتى باغته الأول بإشهار سلاحا أبيض "مطواة" في وجهه مهدا إياه به حال تعدى الآخرين عليه ضرباً، فأحدثوا إصاباته الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، متمكنين بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه و شل مقاومته، وتمكنوا من إتمام جريمتهم.



وأشارت التحقيقات أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة" بدون مسوغ قانوني .



وشهد مجري تحريات المباحث الجنائية في القضية ، بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين الأربعة بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه بالطريق العام، وأنهم يستخدمون السيارة المنوه عنها والمملوكة لأحد الأشخاص لإتمام جريمتهم.