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السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"القوى العاملة": ندوة للتوعية في مجال الصحة بالقاهرة

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة ندوة للتوعية، داخل مركز التدريب المهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة الشرابية سابقاً بعنوان "الفحص ما قبل الزواج للزوجين و فحص انتقال الفيروسات الكبدية و العلاج الطبيعي" و أهمية تلك الفحوصات بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف للعاملين في مختلف المجالات لمعرفة حقوقهم وواجباتهم .

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة في تقريره للوزارة ، أنه تم تنظيم ندوة توعوية بمركز التدريب بالتنسيق مع الشئون الصحية حضرها ، سهام ابراهيم على مدير إدارة المراة  ، وعلياء مصطفى مدير مركز الشرابية ، والدكتورة عزة محمد حسين مدير عام المنطقه الطبية ، و أشاد المستفيدين بموضوع الندوة  وأهمية استفادتهم منه في حياتهم اليومية .

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