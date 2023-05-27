"القوى العاملة": ندوة للتوعية في مجال الصحة بالقاهرة

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة ندوة للتوعية، داخل مركز التدريب المهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة الشرابية سابقاً بعنوان "الفحص ما قبل الزواج للزوجين و فحص انتقال الفيروسات الكبدية و العلاج الطبيعي" و أهمية تلك الفحوصات بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف للعاملين في مختلف المجالات لمعرفة حقوقهم وواجباتهم .

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة في تقريره للوزارة ، أنه تم تنظيم ندوة توعوية بمركز التدريب بالتنسيق مع الشئون الصحية حضرها ، سهام ابراهيم على مدير إدارة المراة ، وعلياء مصطفى مدير مركز الشرابية ، والدكتورة عزة محمد حسين مدير عام المنطقه الطبية ، و أشاد المستفيدين بموضوع الندوة وأهمية استفادتهم منه في حياتهم اليومية .