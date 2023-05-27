لبنى ونس بطل فيلم "العنقاء" عن خفايا حرب أكتوبر

انتهت الفنانة لبنى ونس، من تصوير فيلم درامي قصير عن خفايا حرب أكتوبر باسم "العنقاء"، مشروع تخرج طلاب كلية الإعلام جامعة بني سويف، والذي يتطرق لأبرز الأحداث في حرب أكتوبر ودور المرأة البدوية في الحرب.

وشارك أيضًا في الفيلم الدرامي، الفنان عبد العزيز مخيون بدور الراوي، والفنان محمود عزت، ومجموعة من فناني وممثلي المسرح.

وأوضحت أسماء عبدالرحمن، إحدى طالبات القسم النهائي بكلية الإعلام، أن لبنى ونس، جسدت شخصية مرأة بدوية شاركت في عمليات خلال الحرب، وفقدت عدد كبير من عائلتها في الحرب، مما دفعها على المشاركة هي بنفسها في بعض العمليات الأخرى بحرب أكتوبر 73.

وفيلم "العنقاء" من نوع درامي قصير، استغرق تصويره 4 أيام في إحدى المزارع الصحراوية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.



و"العنقاء"، تحت أشراف عام من الدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام جامعة بني سويف، والدكتورة منى هاشم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهى العبد، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، وتحت إشراف دكتور إنجي أبو العز، ومارثا ميخائيل، ومن إعداد وتنفيذ الطالبة أسماء عبد الرحمن، دعاء ناجي، ندا رجب، برلنتي جمال ورنا مختار وميرنا عاطف ومها جمال وإسراء محمود وإلهام جمال، محمود عبدالعال.

وكانت قدمت الفنانة لبنى ونس دور كبير في مسلسل "جعفر العمدة"، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، وحقق الكثير من النجاحات، وجسدت في هذه المسلسل شخصية الأم التي تبنت الطفل سيف، وتوفت خلال أحداث الحلقة الـ15 من المسلسل.

وقالت الفنانة لبنى ونس، إن قرارها الابتعاد عن الوسط الفني عام 1998 والتفرغ لتربية أبنائها كان من أصعب القرارات التي اتخذتها خلال حياتها.

وأضافت ونس: "قطعت كل علاقتي بالناس وارتديت الحجاب، وأخر مسلسل صورته كان حدائق الشيطان، وهذا المسلسل كان اعتزال رسمي اختياري".

وتابعت الفنانة لبنى ونس: "كان عندي رضا نفسي بممارسة الفن من خلال مهنة الخياطة، ولأكتر من 15 عامًا كنت أربي أولادي وأعمل بالخياطة في بيتي، مضيفة: "أنا عندي سخاء في العطاء ومبعرفش أكون مستهلكة لازم أكون منتجية ودراستي في الفنون الجميلة دفعتني لاختيار مهنة الخياطة".