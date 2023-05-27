اتحاد الكرة: الزمالك لم يطلب فتح القيد استثنائيا

علق وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على ما تردد بشأن رغبة نادي الزمالك في فتح باب القيد الصيفي له بشكل استثنائي، وذلك حتى يتسنى للفريق الأبيض ضم لاعبين جدد إلى صفوفه؛ قبل المشاركة في النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية.

وفي تصريحات إذاعية اليوم السبت، أكد العطار أن نادي الزمالك لم يتقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة لفتح باب القيد الصيفي له بشكل استثنائي.

وأضاف العطار أن باب القيد سيتم فتحه على الأرجح في اليوم التالي مباشرة لنهاية منافسات النسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز، وهو الأمر الذي جرت العادة عليه في المواسم الأخيرة.

وتطرق العطار إلى النظام الجديد لبطولة كأس السوبر، موضحًا أن المقترح الذي تجري دراسته حاليًا بشأن البطولة يتضمن إقامتها بمشاركة 4 فرق، وهو المقترح الأقرب للتنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن حسم النظام الجديد لبطولة كأس السوبر سيتم خلال أسبوع أو 10 أيام من الآن على أقصى تقدير، على أن يتم بعدها الإعلان عن النظام الذي سيتم اعتماده للبطولة بشكلها الجديد.

وشهدت الفترة الماضية تداول أنباء عن وجود تصور لإقامة بطولة تحمل اسم كأس النخبة ويشارك فيها بطلا الدوري والكأس بجانب بطل بطولة كأس الرابطة، مع فريق رابع يتم اختياره عن طريق الشركة الراعية للبطولة.