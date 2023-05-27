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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخصين داخل حفرة بعمق 50 متر أثناء تنقيبهما عن الآثار بشبرامنت

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الجيزة في انتشال جثة أحد الأشخاص وجاري البحث عن آخر لقيا مصرعهما داخل حفرة بعمق 50 متر أثناء البحث خلسه عن الآثار داخل أحد المنازل بمنطقة جبل يوسف قرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقي الرائد مصطفي رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار حفرة داخل منزل بمنطقة جبل يوسف قرية شبرامنت بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الدفاع المدني وبالفحص تبين أنه أثناء قيام شخصين بالبحث عن الآثار خلسه انهارت عليهم الحفرة بعمق 50 متر وجري انتشال جثة أحدهما وجاري البحث عن الآخر فيما تم نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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