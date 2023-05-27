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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأرصاد اليابانية: إعصار "ماوار" قد يقترب من محافظة أوكيناوا بحلول الأسبوع المقبل

عصار ماوار
عصار ماوار
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حذر مسؤولو الأرصاد الجوية في اليابان من أن إعصار "ماوار" القوي الذي يتواجد حاليا شرق الفلبين قد يقترب من محافظة "أوكيناوا" جنوب غربي اليابان بحلول الاسبوع المقبل.
وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت - أنه اعتبارا من السادسة من صباح اليوم تحرك الإعصار غربا بسرعة 30 كيلومترا في الساعة في المياه شرقي الفلبين.
وأضافت أنه من المتوقع أن يقترب الإعصار من جزر أوكيناوا بحلول الثلاثاء المقبل؛ ما قد يتسبب في ارتفاع الأمواج في منطقتي "أوكيناوا" و"أمامي"، بينما من المتوقع أن تضرب رياح عنيفة يوم الثلاثاء أيضا جزر "ساكيشيما" في محافظة أوكيناوا

اليابان إعصار ماوار الفلبين