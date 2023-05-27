اليوم.. الأهلي يستأنف التدريبات دون راحة استعدادا لمواجهة سيراميكا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة بدون راحة بعد الفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة امس الجمعة في اللقاء والمؤجل من الجولة 22 من الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الاثنين المقبل في الدوري.

ومن المنتظر أن يخوض لاعبو الأهلي الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الطلائع تدريبات استشفائية بينما يؤدي باقي اللاعبين تدريبات بدنية وفنية استعدادا لمواجهة سيراميكا.

وأعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، جاهزية مصطفى شوبير ، حارس الأحمر للمشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.



وأكد طبيب الأهلي أن الإصابة التي تعرض لها الحارس في مباراة الطلائع عبارة عن قطع في الحاجب ولن تمنعة من المشاركة في المباراة المقبلة.