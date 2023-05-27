اليوم.. 1188 يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بجنوب سيناء

تنطلق، اليوم السبت، امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وبلغ إجمالي من تقدم للامتحانات بجنوب سيناء ١١٨٨ طالبا وطالبة على مستوى إدارات المحافظة الثمانية.

وقال محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء لـ«البوابة نيوز»، إن اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 تنطلق الامتحانات التحريرية لطلاب وطالبات دبلوم الشهادة الثانوية الفنية (الصناعي –والتجاري – والزراعي –والفندقي ) بمحافظة جنوب سيناء للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م وفق الجدول المعلن .

وأشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالي عدد المستهدفين لأداء الامتحانات غدا لطلاب وطالبات الدبلوم الثانوي الفني بالمحافظة 1188 طالب وطالبة داخل 13 لجنة امتحانية مقسمة كالتالي ( 3 لجان بإدارة طور سيناء هي مدرسة الطور الصناعية الفنية العسكرية، وملحق بها مدرسة طور سيناء الزراعية، ولجنة مدرسة السيدة خديجة وملحق بها مدرسة التجارة بنات، ولجنة التجارة بنات وملحق بها الفندقية بطور سيناء ومدرسة التجارة بنين)

و(لجنة وادي مندر بإدارة شرم الشيخ ) و(لجنة دهب الثانوية الصناعية بإدارة دهب وملحق بها مدرسة دهب الفندقية) و(لجنة نويبع الثانوية الصناعية وملحق بها مدرسة نويبع الزراعية، ولجنة مدرسة النقب بمدينة طابا ملحق بها ثانوي تجاري)، و(لجنة أبورديس الثانوية الصناعية ملحق بها تجارة أبورديس) و(لجنة مدرسة السلام الابتدائية وملحق بها لجنة الطرفة التجارية والثانوي الزراعي بوادي الراحة)، و(لجنة أبو زنيمة الصناعية بإدارة أبو زنيمة) و(لجنة مدرسة رأس سدر الصناعية وملحق بها مدرسة التجارة، ولجنة مدرسة مصطفى كامل الثانوية الزراعية ولجنة مدرسة السادات وملحق بها الثانوي التجاري جدارات بها) إضافة لعدد ٢ مركزين رئيسيين بمدينة طور سيناء أبو زنيمة يتبعهما ٩ مراكز فرعية .

وشدد وكيل الوزارة على لجان الإدارة والنظام والمراقبة، ولجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بالالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان، وحظر حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين، أو الطلاب، أو انتحال صفة الطالب إلي الشؤون القانونية لإعمال شؤونها من خلال تطبيق القانون، مشيرا أن العقوبة تصل إلي الحبس والغرامة لكل من شارك، أو ساهم في التسهيل للغش.

وأكد وكيل الوزارة أن مديرية التربية والتعليم خصصت ١٤ استراحة على مستوى إدارات الطور، ورأس سدر، وأبو زنيمة وأبو رديس، ودهب، ونويبع، وشرم الشيخ لامتحانات الدبلومات الفنية بعدد ٣٨٥ سرير مجهزة بسبل المعيشة والراحة للسادة المعلمين.

يذكر أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية بدأت السبت الماضي 20 مايو 2023 و تبدأ الامتحانات التحريرية غدا السبت الموافق ٢٧ / ٥ /٢٠٢٣ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٨/ ٦ /٢٠٢٣.