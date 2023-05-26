سوسن بدر تشارك جمهورها صورة بالذكاء الاصطناعي

نشرت الفنانة سوسن بدر على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة لها بخاصية الذكاء الاصطناعى.

وعلقت “بدر” على الصورة، قائلة: "الذكاء الاصطناعى وعمايله".

وجاءت أبرز التعليقات من زملاءها بالوسط الفنى، حيث قالت الفنانة غادة عبدالرازق: "انتى أصلا قمر بالذكاء الاصطناعى ومن غيره".

وعلقت الفنانة هيدى كرم، قائلة: "تحفه".

يشار إلى أن الفنانة سوسن بدر شاركت فى السباق الرمضانى بأكثر من عمل فنى، مسلسل "جميلة" بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد وفيق، يسرا اللوزى، هانى عادل، وشاركت أيضاً فى مسلسل "بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، سوسن بدر، رياض الخولى، باسم السمرة، نسرين أمين .

تستعد سوسن بدر لطرح فيلم "آل شلبى" في الموسم السينمائى الجارى، يشاركها البطولة ليلى علوى، هيدى كرم، لبلبلة، والإخراج آيتن أمين .