بالصور.. سليمان عيد يشارك جمهوره صوره من أيام شبابه

نشر الفنان سليمان عيد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صوره له من ايام شبابه يشارك بها جمهوره.

وعلق على الصورة ساخراً "الصورة دى اتصورتها أول شهر مايو ولحد دلوقتى مخلصش، هو فى ايه" .

تفاعل الجمهور مع صورة الفنان سليمان عيد خاصةً أنه ظهر من خلالها بعيون ملونه وشعر ملون وطويل، وظهر بشكل شاب وسيم .

جاءت أبرز التعليقات من المتابعين ، "ازاى"عيونك كانت ملونه ودلوقتى سوده" ، "عالمى يا فنان" ، "سبحان الله ازاى شكلك اتغير كده" ، "وانت بشعرك وعيونك الملونه تمثل ادوار الحبيب" ، "جميل جدا فترة شبابك يا نجم" .

شارك الكثير من رواد السوشيال ميديا والنجوم فى الفترة الأخيرة التعليق على طول مدة شهر مايو وإستمرارة بدون إنتهاء، وأبرز الساخرين الفنان محمد هنيدى .

يذكر أن آخر أعمال الفنان سليمان عيد السينمائية فيلم "بعد الشر" بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، سليمان عيد، رنا رئيس، أوس أوس، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر والإخراج أحمد عبد الوهاب .