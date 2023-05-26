نائب وزير الخارجية الروسي: دول "بريكس" تسارع في مسألة الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن دول "بريكس" تسارع في مسألة الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية، مشيرا إلى أنه من الصعب الحديث الآن عن عملة موحدة للمجموعة.

وقال ريابكوف، في مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية" لسان حال وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة:" لقد بات من الواضح لمجموعة "بريكس" أن واشنطن وحلفاءها يستخدمون الدولار كسلاح للضغط على الدول الأخرى"، منوها بأن محاولات الغرب لتقييد الصادرات الروسية ومنع المعاملات المالية بات يُشجع العديد من الدول على التفكير في بدائل للدولار.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي:"حتى الآن لا يمكن الحديث عن عملة موحدة لمجموعة بريكس"، لافتا إلى أن العمل على فكرة إنشاء نظام الدفع "بريكس - باي" قيد التنفيذ ومدرج على جدول الأعمال.

وتابع ريابكوف:"أنني على ثقة بأنه سيتم إنشاء نظام "بريكس ــ باي" في نهاية المطاف، والذي سيساعد على تنفيذ المعاملات ذات الصلة". وتضم مجموعة "بريكس" كلًا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا، ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 3.21 مليار نسمة، ما يشكل نحو 42 في المئة من سكان العالم.