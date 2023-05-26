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الجمعة 26 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

40 صورة ترصد ترديد رواد مساجد الأقصر للصلاة والسلام على النبي

مجلس الصلاة على النبي
مجلس الصلاة على النبي
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نفذت مساجد محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، تعليمات وزارة الأوقاف بعقد مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من صلاه الجمعة.

ورصدت "البوابة نيوز" قيام رواد المسجد العتيق بمدينة إسنا جنوب الأقصر، بترديد الصلاة على النبي بحضور الشيخ حسن منصور إمام المسجد والشيخ حسين بيومي.

وفي ذات السياق، أجرى الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، جولة استهدفت المرور على مساجد مركز البياضية ومركز القرنة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى والإداري بالمديرية.

وتضمنت الجولة، المرور على مسجد عبدالله حسين بنجع عبدالله حسين بالبغدادي بمدينة البياضية، ومسجد التقوى بنجع الرزقة بقرية البعيرات بمركز القرنة، حيث ارتقى مدير أوقاف الأقصر المنبر، وألقى خطبة بعنوان "فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم".

وأقيم بعد الانتهاء من شعائر صلاة الجمعة، مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه، وذلك بحضور الشيخ عبد الستار إبراهيم رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ صلاح نور عبدالعال مدير عام الإدارة العامة للبر والأوقاف بالمديرية، والشيخ الطيب محمد حسان مدير إدارة القرنة، ولفيف من قيادات الدعوة بإدارة القرنة ورواد المسجد.

وكانت وزارة الأوقاف قد أطلقت دعوات لتخصيص خطبة صلاة الجمعة اليوم لتوضيح فضل الصلاة على النبي، مع تخصيص 5 دقائق عقب الصلاة لـ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهراً.

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شعائر صلاة الجمعة مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر مجالس الصلاة على النبي وزارة الأوقاف الأقصر