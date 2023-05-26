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الجمعة 26 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 48 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الصين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 62000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 782 شاحنة و 74 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 344 شاحنة و54 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 57500 طن بضائع ، 438 شاحنة و 20 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم الجمعة لاستقبال السفينتين أمل والقاهرة ، ومغادرة ثلاث سفن هم   ZEIN علي متنها 48000 طن فوسفات تصدير الي الصين ، بوسيدون اكسبريس و الحرية2 .

 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين  بوسيدون اكسبريس و الحرية 2،  وغادرت السفينتين أمل والقاهرة .

 كما يشهد ميناء نويبع تداول 2250 طن بضائع و 245 شاحنة حيث استقبل  اليوم السفينة سينا  فيما شهد  الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي  ايلة ، سينا وبريدج. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2370 راكب.
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري