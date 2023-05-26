القس مدحت موريس راعيا للكنيسة الإنجيليّة في بني محمد شعراوي بالمنيا

احتفلت الكنيسة الإنجيلية المشيخية في بني محمد شعراوي، التابعة لمجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، بتنصيب الدكتور القس مدحت موريس قسًا راعيًا للكنيسة الإنجيليّة.
شارك بحضور الاحتفالية كلا من: الدكتور القس راضي عطا الله، رئيس سنودس النيل الإنجيليّ، والقس مدحت زاهيان، رئيس مجمع مشيخة المنيا الإنجيليّ، ولفيف من قساوسة وشيوخ مجمع المنيا الإنجيلي، وعمدة وكبار عائلات القرية.
قاد فقرات الحفل القس هاني عادل، رئيس الإدارة الماليّة في مجمع المنيا وراعي الكنيسة الإنجيليّة في العوَّام. بدأ الحفل بعد إعلان الغرض بصلاة من القس نبيل صموئيل، رئيس اللجنة القضائيّة والدستوريّة وراعي الكنيسة الإنجيليّة في كفر لِبس، تلتها قراءة كتابيّة من الدكتور الشيخ ماجد فؤاد نائب رئيس مجمع المنيا.
ألقى الدكتور القس راضي عطا الله رئيس سنودس النيل الإنجيلي المشيخي، خطاب الحفل مؤَسَّسًا على الآية الخامسة عشر من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس: «وَلكِنْ إِنْ كُنْتُ أُبْطِئُ، فَلِكَيْ تَعْلَمَ كَيْفَ يَجِبُ أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي بَيْتِ اللهِ، الَّذِي هُوَ كَنِيسَةُ اللهِ الْحَيِّ، عَمُودُ الْحَقِّ وَقَاعِدَتُهُ.»، متحدثًا عن سمات الكنيسة عمود الحق، وهي: كنيسة منارة للحق، معترفة شاهدة للحق، مُشهِرة لسر الحق المكتوم، كارزة بالحق.
تلى خطاب الحفل، صلاة من الشيخ وحيد زغلول، رئيس مجلس شؤون الشيوخ وعضو مجلس الكنيسة، ثم تقرير لجنة الارتباط الرعويّ، وتلاه القس مينا مرقص، سكرتير مجمع المنيا الإنجيلي وراعي الكنيسة الإنجيليّة في بني غني.
أخذ العهود على الراعي، القس مدحت زاهيان، رئيس المجمع وراعي الكنيسة الإنجيليّة في بني أحمد الغربية، أعقب ذلك صلاة من القس سمير صداق، رئيس مجلس الخدمات وراعي الكنيسة الإنجيلية في المصاص. ووجه القس كمال رشدي راعي الكنيسة الإنجيليّة الثانية في المنيا كلمة إلى الراعي، تلتها صلاة من القس رزق صدقي، راعي الكنيسة الإنجيليّة في منسافيس. كما وجه كلمة للكنيسة الشيخ عزت فهمي رئيس لجنة شؤون الشيوخ في مجمع المنيا، تلتها صلاة من الشيخ صموئيل باقي صدقة شيخ الكنيسة الإنجيليّة الأولى في أسيوط.
اختتم الاحتفال بفقرة تكريم للدكتور راضي عطا الله، رئيس السنودس، والقس هاني عادل، رئيس مجلس الكنيسة، وللراعي الحالي والراعي السابق القس مجدي منير، ولبعض الشخصيات من الحضور، كما كرمت الكنيسة بعضًا من شيوخها الذين رحلوا في لمسة عرفان طيبة.
قاد فترات التسبيح فريق ترنيم الكنيسة، واختتم بالصلاة القس سمير بشرى راعي الكنيسة الإنجيليّة في زاوية سلطان، واختتم بالصلاة الربانيّة والبركة الرسوليّة راعي الكنيسة القس مدحت موريس.