مساجد الإسكندرية تصدح بالصلاة على النبي.. وسط فرحة عارمة وحشد جماهيري كبير

صدحت مساجد الإسكندرية اليوم وتزينت وفاح بها شذَ عبير الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وسط فرحة عارمة وتأييد جماهيري كبير من الرواد

ومطالبة من الرواد بتكرار مثل هذه المجالس التماسًا لبركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

برعاية كريمة من أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتنفيذًا لتعليمات وتحت إشراف صاحب الفضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.



وأفاد البيان بأن الشيخ سلامة قام بجولة مرورية قبيل صلاة الجمعة شملت عددا من مساجد إدارات أوقاف (الجمرك - شرق - المنتزة) للاطمئنان على اعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة الشعائر على أكمل وجه وقد اختتم فضيلته جولته بأداء صلاة الجمعة بمسجد عصر الإسلام.

وكان قد أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه" مع الالتزام التام بموضوع الخطبة ووقتها المحدد من قبل الوزارة.