بصوت شاحب بسبب البكاء..أهالي البحر الاحمر يصلون علي النبي لمدة 5 دقائق

عقب الانتهاء من شعائر صلاة الجمعة، اليوم، بعنوان "فضائل الصلاة علي النبي صل الله عليه وسلم، بامامة الشيخ، الدكتور عبدالباسط عثمان، مدير الدعوة بمديرية أوقاف البحر الأحمر، وذلك بمسجد التقوي شمال مدينة الغردقة، ادا الغردقة الصلاة الابراهيمية جهرا بكافة مساجد محافظة البحر الاحمر في وقتا واحد، تنفيذا لتعليمات وزارة الاوقاف وتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وسادة حالة من الخشوع بكافة المساجد تباركا وتقريبا وتضرعا الي الله سبحانه وتعالي، وذلك بالصلاة علي النبي صل الله عليه وسلم، فيما إنتاب بعض المصلين حالة هستيريا من البكاء الشديد أثناء أداة الصلاة الابراهيمية، والذي سبقها مواعظ وقصص من الدكتور عبدالباسط، أثناء خطبة الجمعة.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك بالصلاة الابراهيمية بكافة مساجد الجمهورية عقب اداة شعائر صلاة الجمعة ولمدة 5 دقائق جهرا.

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