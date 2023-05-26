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الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط طالب ثانوي متهم بطعن زميله بـ "كتر" في شبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على طالب ثانوي متهم بطعن زميله وتمزيق وجه بـ كتر حيث تبين وقوع مشاجرة بين طالبين عقب أداء الإمتحانات بشبرا الخيمة بسبب المزاح، وقيام أحدهما بطعن الأخر وجرى نقل المصاب الى المستشفى.

كانت قد رصدت مديرية أمن القليوبية تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعى وعلى بعض المواقع الالكتروينة تعدي طالب على زميله وتمزيق وجه بـ كتر.

وتلقى مأمور قسم شرطة ثاني في شبرا الخيمة بلاغا من طالب "مصاب بجرح قطعى بالأذن" بتضرره من زميله لتعديه عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "كتر".

جرى إخطار مديرية تمن القليوبية وانتقل رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة وبالفحص تبين حدوث مشادة بين المصاب والمتهم عقب انتهاء الامتحانات والخروج من المدرسة بسبب تطور المزاح بينهما الى جد مما تسبب فى إصابته، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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