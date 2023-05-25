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الجمعة 26 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتقدم على تشيلسي بثنائية في الشوط الأول

مباراة مانشستر يونايتد
مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي
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تقدم فريق مانشستر يونايتد بثنائية دون رد على ضيفه تشيلسي، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب أولد ترافورد في لقاء مؤجل من الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز هدفي اليونايتد، كارلوس كاسيميرو في الدقيقة السادسة، وأنتوني مارسيال في الدقيقة 45+5.

يحتاج مان يونايتد، نقطة واحدة من مباراتيه أمام تشيلسي الحالية؛ لضمان مقعده في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، وأمام فولهام الأحد المقبل.

ويمتلك مانشستر يونايتد 69 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأتي ليفربول خامسًا وفي رصيده 66 نقطة، فيما يأتي تشيلسي في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

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