وفد من طلاب جامعة بني سويف الأهلية يشارك في فاعليات ندوة «الشباب ومكافحة الفكر المتطرف»

شارك وفد من طلاب جامعة بني سويف الأهلية تحت رعاية الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس الجامعة الأهلية، وباشراف الدكتورة سحر داوود النائب الأكاديمي،في فاعليات ندوة «الشباب ومكافحة الفكر المتطرف» والتي عقدت بالتعاون مع مرصد مشيخة الأزهر الشريف، ووزارة الشباب والرياضة، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بقاعة المؤتمرات بمشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة.



وأوضح الدكتور منصور أن الهدف من الندوة هو توعية شباب الجامعات من الجنسين بأهم القضايا المجتمعية المعاصرة، تنفيذًا لحملة التوعية الأسرية والمجتمعية "أسرة مستقرة لمجتمع آمن"، لنشر الوعي بأهمية الحفاظ علي الأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها من أجل الحفاظ علي مجتمع آمن وأجيال قوية قادرة علي دفع قاطرة التنمية والتقدم وإيجاد الحلول للحد من ظواهر العنف الأسري والجريمة في المجتمع.

وترأس وفد الطلاب الدكتور شريف ممدوح منسق الأنشطة الطلابية بجامعة بني سويف الأهلية، وفي نهاية الندوة تم تكريم المشاركين واهدائهم شهادات تقدير.