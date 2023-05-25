6.9 مليار جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الإسكندرية أبريل الماضي

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية برئاسة الأستاذ أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية عن مشمول حوالى 10000 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر أبريل 2023 لكافة السلع الإستراتيجية والبضائع العامة مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وقطع الغيار ومكونات الإنتاج والسيارات... وغيرها .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 1 مليار 379 مليون و856 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة والجدول 4 مليار و53 مليون و451 ألف جنيه فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 1 مليار 495 مليون و238 ألف جنيه.

وخلال شهر أبريل الماضى قامت الإدارة العامة الصادر بجمارك الإسكندرية بتصدير مشمول 8904 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي - سماح مؤقت – دروباك ) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها (ألمونيوم، مواد غذائية، إستانلس ستيل، رخام، منتجات أخرى). بقيمة أجمالية بلغت حوالى 17 مليار و492 مليون و509 ألف جنيه، تم تحصيل رسوم الصادر عن مشمول بعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الاسكندرية بحوالى1 مليون 258 ألف جنيه.

وخلال نفس الفترة قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن عن 685 بيان جمركي بمبلغ 8 مليون و131 ألف جنيه كما بلغت حصيلة بيع مزادات المهمل بالإدارة العامة المهمل والبيوع بالاسكندريه حوالى 721 الف جنيه.

وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أبريل 2023 حوالي 6 مليار و938 مليون و657 ألف جنيه.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين.