بالتفاصيل... تعرف علي حالات رفع العداد وفصل الكهرباء

نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الحالات التى يحق لشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن المواطن ورفع عداد الكهرباء وفسخ عقد التوريد.

وأوضح الجهاز خلال منشوره الحالات التى يتم فيها رفع العداد وفصل التيار الكهربائي، وهي كالآتي:

اولًا: حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي

1- في حالة قیام المستهلك بإمداد الغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة.

2- توصیل الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليھا أو لإستخدامھا لأنشطة أخرى الغیر محددة بمعرفته في عقد التورید.

3- إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.

4- الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصیل المباشر).

5- فض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك

ثانيًا: حالات أخرى لرفع العداد وفصل الكهرباء

1 - زیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

2- منع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة او التفتیش او التغییر او الصیانة او الاصلاح او التعدیل التى ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة او العدادات.

3- تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقًا لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة ستة أشھر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.

4- ھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له.

5- رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة.

6- تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال ثلاثین یومًا من تاریخ المطالبة.

7- عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين