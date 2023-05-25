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الخميس 25 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 304 قضايا مخدرات و181 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:


فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (304) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (328) متهم ضُبط خلالها الآتى :
كمية من مخدر الحشيش وزنت (110,626 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (52,750 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,500 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت (12,950 كيلو جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت (3,725 كيلو جرام).
كمية من مخدرالإستروكس وزنت (2,085 كيلو جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت (1,385 كيلو جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (300 جرام).
 (1858) قرص مخدر.
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (181 قطعة سلاح نارى بحوزة 157 متهم)

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (80958) حكم قضائى متنوع
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (19) متهم إرتكبوا (25) حادث متنوع.
فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (38) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (366) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23950) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال فحص السائقين: فحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (13) منهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وزارة الداخلية ضبط قضايا المخدرات حملة أمنية مكبرة