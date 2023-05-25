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الخميس 25 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة فقط.. رصد 20250 مخالفة تجاوز السرعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 88233 مخالفة مرورية متنوعة  من بينها المخالفات التالية: 20250 مخالفة تجاوز السرعة المقررة  (733) مخالفة السير بدون تراخيص،  (25) مخالفة موقف عشوائى  (20) مخالفة شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

24 ساعة ضبط 88233 مخالفة مرورية 20250 مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفة السير بدون تراخيص وزارة الداخلية