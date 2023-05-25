الحوار الوطني.. برلمانية تطالب بوضع سيستم محدد للمنظومة التعليمية

طالبت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، بوضع سيستم محدد للمنظومة التعليمية لا يتغير بتغير المسؤولين.

وأكدت “مختار” خلال كلمتها بلجنة التعليم بالحوار الوطني، على اختيار الوقت المناسب لطرح التطوير العلمي، معقبة: التابلت لم يتم مراعاة وقت طرحه لعدم وجود بنية أساسية وواجه مشاكل.

وشددت على ربط التعليم الفني بالسوق المحلي وتحفيز الطلاب وتسويق منتجاتهم بشكل حيد، مطالبة بتسهيل الإجراءات لهيئة الأبنية التعليمية عند إنشاء فصول أو مدارس.

وطالبت بضرورة مراجعة إشكالية التغذية المدرسية، مختتمة حديثها قائلة: يكلف الدولة كثيرا في حين عدم حضور الطلاب.