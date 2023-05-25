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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الحوار الوطني.. برلمانية تطالب بوضع سيستم محدد للمنظومة التعليمية

النائبة راوية مختار
النائبة راوية مختار
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طالبت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، بوضع سيستم محدد للمنظومة التعليمية لا يتغير بتغير المسؤولين.

وأكدت “مختار” خلال كلمتها بلجنة التعليم بالحوار الوطني، على اختيار الوقت المناسب لطرح التطوير العلمي، معقبة: التابلت لم يتم مراعاة وقت طرحه لعدم وجود بنية أساسية وواجه مشاكل.

وشددت على ربط التعليم الفني بالسوق المحلي وتحفيز الطلاب وتسويق منتجاتهم بشكل حيد، مطالبة بتسهيل الإجراءات لهيئة الأبنية التعليمية عند إنشاء فصول أو مدارس.

وطالبت بضرورة مراجعة إشكالية التغذية المدرسية، مختتمة حديثها قائلة: يكلف الدولة كثيرا في حين عدم حضور الطلاب.

طالبت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب بوضع سيستم محدد للمنظومة التعليمية لا تتغير بتغير المسؤولين النائبة راوية مختار