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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزيرة التعاون الدولي تزور فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ.. بالصور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبلت جامعة الملك سلمان الدولية برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف سعد حسين رئيس الجامعة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، و سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، والوفد المُرافق لهما، بحضور الدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات والشؤون الاقتصادية، و الأمين العام و أعضاء هيئة التدريس بفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس.

وجرى خلال اللقاء عرض تقرير عن برامج الجامعة ونشأتها ورؤيتها وأخر التطورات على أرض الواقع، إلى جانب توضيحٍ موجزٍ لوظائف الجامعة الأساسيَّة ونظامها الأكاديمي، والكليَّات والأفرع التَّابعة لها.

كما جرى تفقد العديد من المباني والفصول الدراسية والمعامل والقاعات الخاصة بكليات الفنون والعمارة والسياحة والألسن، بالإضافة إلى تفقد الملاعب المفتوحة وحمامات السباحة والفندق التعليمي ومعارض طلاب الفنون والتصميم وطلاب هندسة العمارة.

وتؤكد إدارة الجامعة ان هدف العملية التعليمية بين أروقتها هو استكمالا لرؤية الدولة المصرية وقيادتها في سبيل ترسيخ سياسة بناء الفرد على جميع الأصعدة والعمل على وضع أهداف تصبُّ في خدمة الفرد والمجتمع والوطن والأمَّة جمعاء.

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الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي جامعة الملك سلمان - شرم الشيخ الدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي