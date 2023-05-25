متحف شرم الشيخ يعرض أدوات تجميل أثرية فريدة.. بالصور

أعلنت إدارة متحف آثار شرم الشيخ، عرض قطع أثرية فريدة من أدوات التجميل في مصر القديمة، حيث بدأ المصريون القدماء استخدام مستحضرات التجميل في فترة ما قبل الأسرات في مصر حوالي (٦٠٠٠ - ٣١٥٠ ق.م) حتى العصر الروماني (٣٠ ق.م - ٦٤٦ ق.م)

وقالت إدارة متحف آثار شرم الشيخ، إن المصريون القدماء كانوا مهتمين بمظهرهم فكلا من الجنسين كانو يستخدمون المكياچ.

وأضافت، أن المصريون القدماء استخدموا مكياچ العيون للصحة والحماية لأسباب متنوعة: مثل طريقة التعبد للآلهه ولحماية الجلد من أشعة الشمس.

وتابعت: "اعتقد المصري القديم أن الكحل يطرد الذباب ويدرء العدوى، أيضا يستخدم للحماية من الشر؛ حيث اعتقدوا أن العيون بدون مكياچ عرضه للعين الشريرة، لذلك أصبح المكياج مصدر القوة الشخصية" .

وتضمنت القطع الاثرية:

الملكيت: هو عبارة عن خام نحاس مخضر، وقد كان المفضل لديهم في تلك الفترة.

الكحل: لإعطاء شكل العيون اللوزية ترسم خطوط سوداء، كما استخدموا الجالينا " الكحل" لعمل العيون، وكذلك كان يطبق على الرموش والحواجب.