بالصور.. محافظ الوادي الجديد يُعلن ميثاق "الخارجة مدينة للتعلم مدى الحياة"

أعلن اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ اليوم الخميس، تدشين مدينة الخارجة مدينة للتعلم مدى الحياة، وذلك من خلال إعلان نص الميثاق، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بالتزامن مع تحضيرات المحافظة للإنضمام لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم.

وأكد المحافظ ، أن الميثاق ينص على تعزيز التعلم المستمر وإتاحة مصادره لكافة فئات المجتمع دون تمييز، و مواكبة التطور التكنولوجي، مع الاستمرار في الحفاظ على ما حققته المحافظة من خطوات ناجزة في مجال التحول الأخضر ومراعاة البعد البيئي تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

ميثاق الخارجة مدينة للتعلم مدى الحياة (1)

ميثاق الخارجة مدينة للتعلم مدى الحياة (2)