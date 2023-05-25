أزمة إمام عاشور تنتهي بالتصالح في قسم أول زايد.. تعرف على التفاصيل

وقعت أمس الأربعاء مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب منتخب مصر والزمالك السابق ونادي ميتييلاند الدنماركي الحالي مع شخصين يحملان جنسية أحد الدول على خلفية معاكسة الشخصين لزوجته داخل مول شهير بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، تطورت المشادة إلي مشاجرة وسب وقذف انتهت بالتصالح داخل القسم.

تفاصيل الواقعة كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة كانت بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة إلي المقدم محمد مجدي رئيس وحدة المباحث تفيد نشوب مشاجرة داخل مول شهير بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين اللاعب إمام عاشور وزوجته طرف أول، مع شخصين يحملان جنسية إحدى الدول طرف ثان.

وبمناقشة طرفي المشاجرة أفادت زوجة اللاعب بأنه أثناء تواجدها داخل المول تعرضت للمعاكسة علي يد الطرف الثاني فقامت بالإتصال بزوجها والذي حضر ونشبت بينه وبين أفراد الطرف الثانى مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وسب وقذف، تم اقتياد طرفي المشاجرة إلي ديوان القسم.

وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات وفي نهاية المطاف اعتذر كل طرف للآخر وتم التصالح والخروج من ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.