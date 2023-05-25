"المحطات النووية" وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يبحثان سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور أمجد سعيد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفدا من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتورة غادة لبيب بمقر الهيئة بالعباسية، حيث تم عمل جلسة مباحثات بين الجانبين بشأن أهمية التنسيق المشترك بين الهيئة والجامعة في شتى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الهيئه في بيان اليوم، عبر صفحه التواصل الاجتماعي، أسفر اللقاء عن التوافق لتنظيم زيارة طلابية لموقع العمل بالضبعة وعن أهمية توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة والجامعة تكون إطارا للمضي قدما في مختلف الأنشطة وأيضا أعمال البحث والتطوير.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتحقيق التواصل الفعال مع الأطراف المعنية بمشروع الضبعة ومنها الجامعات والمراكز البحثية المصرية بشأن مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية بالضبعة، وفي سبيل تفعيل الدور الوطني لنشر الثقافة النووية والعناية بالتقبل الجماهيري للمشروع.

وضم وفد الهيئة كلا من المهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل والصيانة والمهندس محمد يوسف الكتاتني نائب رئيس مجلس الإدارة للمشروعات الدراسات والدكتور عبدالحميد عباس الدسوقي مساعد رئيس مجلس الإدارة للمشروعات والدراسات والدكتور محمد سعد دويدار رئيس قطاع متابعة الإشراف على تنفيذ المشروعات النووية.

كما ضم وفد الجامعة كل من أ.د. أشرف محروس رئيس قسم هندسة الحاسبات و رئيس لجنة التعاون الدولي بالكلية و ا.د/ رجب عبد الله رئيس قسم هندسة القوي والات الكهربية و أ.د/ أشرف الشريف قسم هندسة الاتصالات والالكترونيات و أ.د/ سلامة أبو السعود قسم هندسة الاتصالات والالكترونيات و د /محمد صالح - مركز العلوم الأساسية و عضو لجنة التعاون الدولي بالكلية.

وانتهى اللقاء بتقديم درع الجامعة الدكتور أمجد سعيد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية تقديرا للدور الوطني الذي تقوم به الهيئة في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع محطة الضبعة النووية تحت رئاسته.