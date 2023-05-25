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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أسامة ربيع: قناة السويس لديها الاحترافية والقدرة على التعامل مع المواقف الصعبة

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ القناة لديها الاحترافية والقدرة على التعامل مع المواقف الصعبة، موضحًا: «الناس عندنا مُدربة جيدا، الخبرات لدينا تراكمية وتم تسليط الضوء عليها بعد حادث إيفر جيفن».


وأضاف «ربيع» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس : «ما حدث مع سفينة هونج كونج صباح اليوم شهد وجود قاطرات مصاحبة للتعامل مع الوضع، حيث يبثتها في مكانها ويتعامل معها حتى تأتي القاطرات».

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يؤكد على أن الدولة المصرية ستلبي احتياجات القناة، لأنها قناة عالمية وليست إقليمية، فالعالم كله ينظر لها، حيث يؤكد يسألنا الرئيس السيسي عن احتياجاتنا والقدرات التي نرغب في إضافتها، ونقول إننا جاهزون ونتعامل مع أي حدث خلال ساعات قليلة».

قاطرات رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع سفينة هونج كونج