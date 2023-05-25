الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع مهندسى مجمع إنتاج الكوارتز

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع القائمين على مشروع مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة عقب افتتاحه اليوم الخميس.

وخلال افتتاحه، أكد الرئيس السيسي الحرص، عدم وجود معوقات أمام الهيئة المصرية للثروة المعدنية أو أي مؤسسة أخرى، مشددًا على ضرورة دراسة جميع المخططات الخاصة بإنتاج الكوارتز التي تضمن إمكانية إنتاج المواد المستخدمة في إنتاج الكوارتز داخل مصر بدلًا من استيرادها من الخارج.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن هذا المشروع يعد فرصة استثمار جيدة داخل مصر، داعيًا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة إعطاء فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المشروع.

وقال الرئيس السيسي، إن الدولة عازمة على إكمال المرحلتين الثانية والثالثة من إنشاء مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، داعيًا المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة من هذا المجال.